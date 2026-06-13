Як показують супутникові знімки, нові місця для пуску дронів розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях Росії. Про це йдеться у розслідуванні білоруської служби "Радіо Свобода".

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Що відомо про нові майданчики для запуску "Шахедів"?

Один із таких майданчиків побудували на військовому аеродромі "Шаталово" у Смоленській області. Він розташований на відстані 46 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Станом на початок травня 2026 року на аеродромі з'явилися приблизно десять пускових установок для "Шахедів", системи ППО та ймовірний бункер для укриття дронів.

Будівельні роботи тут почалися на початку 2025 року і досі тривають.

За даними українських моніторів, запуски безпілотників тут можуть відбуватися іноді по кілька разів на тиждень.

Майданчик для "Шахедів" на аеродромі "Шаталово" / Фото Андрій Шаулюха

Другий майданчик Росія звела біля Цимбулової в Орловській області за 200 кілометрів до кордону з Білоруссю. Це один із найбільших відомих комплексів для запуску ударних безпілотників.

Будівництво об'єкта досі триває. Почалося воно в серпні 2024 року. Станом на червень 2026 рік площа комплексу становить майже 2 на 4 кілометри. Лише за цю весну вона збільшилася приблизно вдвічі.

Тут розміщено щонайменше 12 діючих пускових установок, а ще близько 8 стаціонарних позицій можуть готуватися.

Також на території є довгий майданчик для запуску дронів із автомобільних платформ і близько сотні сховищ та допоміжних споруд. На базі можуть зберігатися сотні ударних безпілотників.

Навесні тут з'явилися рейкові пускові установки довжиною близько 85 метрів. Ймовірно, ворог планує запускати звідси нові реактивні версії "Герані", зокрема "Герань-5". Загальна площа комплексу може зрости майже вдвічі.

Місце запуску дронів біля Цимбулової / Фото Андрій Шаулюха

Третій комплекс запуску "Шахедів" розташований біля Навлі у Брянській області на відстані 127 кілометрів до кордону з Білоруссю. Об'єкт побудували з нуля у липні 2025 року.

На супутникову знімку від 1 червня 2026 року можна побачити щонайменше 3 стаціонарні стартові позиції та близько 16 невеликих захищених сховищ для зберігання безпілотників. Будівельні роботи тривають і зараз.

Майданчик біля Навлі / Фото Андрій Шаулюха

Четверте місце для запуску дронів звели на військовому аеродромі "Сеща" в Брянській області за 45 кілометрів від кордону з Білоруссю. Тривалий час цей майданчик використовували як основний для атак на Україну, зокрема на Київ. Але після того, як у травні 2023 року його атакували українські безпілотники, звідти більше не запускають дронів.

На супутникових знімках від 4 червня 2026 року видно, що на аеродромі досі тривають будівельні роботи. На окремих ділянках росіяни облаштували земляні укріплення для систем протиповітряної оборони.

Транспортні літаки стоять на великій відстані один від одного, а частину з них накрили автомобільними шинами. Російські військові застосовують їх як додатковий захист від атак дронів.

Майданчик на аеродромі "Сеща" / Фото Андрій Шаулюха

П'ятий майданчик – повністю новий комплекс запуску безпілотників біля Асовиці у Брянській області за 163 кілометрів від кордону з Білоруссю. Його окупанти використовують з осені 2025 року.

На супутниковому знімку за 11 січня 2026 року видно щонайменше дві стаціонарні пускові установки, а також чотири невеликі укріплені сховища.

Об'єкт розташований приблизно за 35 кілометрів від кордону з Україною. Це дозволяє росіянам значно скорочувати час польоту дронів до північних областей України та посилювати атаки вздовж прикордонних районів.

У чому небезпека появи місць для запуску дронів впритул до Білорусі?

Маршрути польоту російських дронів із більшості цих пускових майданчиків часто прокладаються так, що вони проходять поблизу кордону з Білоруссю, коли рухаються в бік Києва або західних областей України.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський пояснює, що розташування місць запусків біля білоруського кордону є вигідним для таких атак. За його словами, це дає змогу або безпосередньо бити по Києву, або вести дрони вздовж кордону в напрямку заходу України, ускладнюючи їх перехоплення.

Українські військові також неодноразово зазначали, що російські дрони часто рухаються максимально близько до білоруської території, щоб ускладнити роботу української ППО.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначає, що запуск із близької відстані дозволяє росіянам збільшувати бойове навантаження дронів, оскільки їм потрібно менше пального для польоту.

В Україні також припускають, що російські дрони можуть користуватися каналами зв'язку та ретрансляторами сигналу, які розміщені на території Білорусі. Це допомагає їм підтримувати стабільний зв'язок під час польоту.