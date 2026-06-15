Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Al Arabiya English, которое цитируют белорусские пропагандистские СМИ.

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Что сказал Лукашенко о причинах, по которым война в Украине продолжается до сих пор?

Самопровозглашенный белорусский лидер отметил, что в начале боевых действий в Украине он "понимал, что война закончится быстрой победой россиян".

По словам Лукашенко, это якобы было связано с тем, что "россияне уже были в Киеве".

Обратите внимание! Слова Лукашенко абсолютно не соответствуют действительности, ведь российская армия не дошла до самого Киева. В то же время оккупанты приблизились к населенным пунктам в 15 – 25 километрах от столицы Украины.

Но затем определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. До этого вывода все понимали, что дни Украины сочтены,

– сказал белорусский диктатор.

Кроме того, Лукашенко цинично заявил, что Запад якобы подталкивает Владимира Зеленского к заявлениям об угрозе со стороны белорусской границы. По словам самопровозглашенного лидера Беларуси, украинцы якобы ранее не заявляли, что "Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину".

"Больше всего из-за этого волновались европейцы. Ну, мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты почему молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну вот он и сделал эти неуклюжие, совершенно ненужные заявления (об опасности потенциального наступления из Беларуси – 24 Канал)", – рассказал диктатор.

Напомним, что во время этого же интервью Александр Лукашенко неожиданно извинился перед Владимиром Зеленским за свои "резкие высказывания". Самопровозглашённый президент также заявил, что со стороны Беларуси не стоит ожидать военных действий против Украины.