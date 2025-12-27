Главными аргументами Украины будут правда и объективность. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что это правда о ситуации на фронте, настроения общества относительно мирного плана и конструктивные шаги относительно партнеров.
Какие главные аргументы Украины?
Александр Мусиенко отметил, что Зеленский поедет к Трампу с правдой и объективностью. Прежде всего с информацией, что происходит на поле боя. Она развенчает российские фейки, нарративы и ложь.
Также Украина предстанет с правдой о восприятии украинцами 20 пунктов мирного плана. То, что украинский лидер обнародовал их – это правильный шаг, потому что от нашего общества нельзя это скрывать.
Кроме того, Украина сделала шаги и ведет себя максимально конструктивно и понятно относительно наших партнеров, в частности, Штатов. Наше государство заинтересовано в мире и демонстрирует реальные шаги по его достижению.
Если Путин не хочет идти в переговорном процессе дальше, то нужно применять те инструменты, которые заставят его это делать. Это санкции и поставки оружия Украине. Думаю, наша позиция, сам факт встречи – это уже положительно для нас. Это свидетельствует о том, что есть прогресс с украинской и американской сторон, – объяснил военнослужащий.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
Сначала СМИ сообщали, что накануне Нового года Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом. Отмечалось, что 28 декабря переговоры пройдут во Флориде.
Вероятность переговоров подтвердил и сам президент Украины, хотя не уточнил даты. 26 декабря Владимир Зеленский заявил, что "многое может решиться до Нового года", а "недели, предшествующие Новому году, могут быть напряженными".
Впоследствии Зеленский раскрыл, что планирует обсудить на встрече с Трампом. По его словам, на уровне лидеров планируют говорить, в частности, гарантии безопасности для Украины. Украинский лидер добавил, что 20-пунктный план, над которым работали Киев и Вашингтон, на 90% готов.