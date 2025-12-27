Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает 24 Канал.

Какие темы Зеленский обсудит на встрече в США?

По словам Зеленского, в США он обсудит гарантии безопасности для Украины не только от Вашингтона, но и от Европы. Также будут говорить о военном измерении, плане благосостояния – плане восстановления, в котором будет еще много разных документов.

И пятое – то, что мы хотим обсудить с Президентом (Дональдом Трампом – 24 Канал), – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что после этого США проговорят все это с россиянами и украинская сторона получит обратную связь.

Визит Зеленского в США: что стоит знать?