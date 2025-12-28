Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Дивіться також Новий графік: коли Трамп зустрінеться із Зеленським у Флориді

Що обговорювали лідери?

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Канади Марк Карні провели спільну онлайн-розмову з європейськими лідерами 27 грудня. До спілкування приєднались лідери Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Данії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Європейської Ради, Єврокомісії, а також генеральний секретар НАТО і радник прем'єра Великої Британії з національної безпеки.

В Офісі президента повідомили, що під час розмови сторони обговорили "найбільш принципові елементи проєктів ключових документів". Їх будуть обговорювати 28 грудня президенти України та США.

Учасники розмови скоординували спільну європейську позицію щодо мирного процесу та висловили підтримку американським зусиллям і Україні,

– йдеться в повідомленні.

Окремо партнери обговорили гарантії безпеки для України. Також Зеленський запропонував план зустрічей на найближчі дні та тижні.

Чому на зустрічі не було Стармера?

Як помітив The Telegraph, Велику Британію на онлайн-зустрічі представляв радник з національної безпеки Джонатан Павелл. За даними видання, прем'єр Кір Стармер не зміг приєднатися через "тиск, пов'язаний із робочим графіком".

Крім того, у канцелярії прем'єра повідомили, що Павелл регулярно бере участь у таких перемовинах, а участь Стармера від початку не планувалася.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?