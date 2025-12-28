Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

Что происходит в Гуляйполе сейчас?

Враг не имеет полного контроля над этим населенным пунктом. Но ситуация очень тяжелая.

Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами, НАРами (то есть неуправляемыми авиационными ракетами – 24 Канал), пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта,

– говорится в заметке.