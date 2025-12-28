Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня.

Що відбувається в Гуляйполі зараз?

Ворог не має повного контролю над цим населеним пунктом. Але ситуація дуже важка.

Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення. Окрім того, противник має значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе і артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами, НАРами (тобто некерованими авіаційними ракетами – 24 Канал), намагаючись знищити наші позиції і витіснити українські підрозділи з населеного пункту,

– мовиться в дописі.