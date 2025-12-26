Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військового експерта, засновника благодійної організації "Реактивна пошта" Павла Нарожного в етері РадіоNV.

Чи справжнє відео росіян?

Павло Нарожний пояснив, що відео росіян виглядає як щось "з області фантастики".

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення дійсно траплялися випадки, коли до ворога потрапляли незапаролені телефони, планшети й ноутбуки.

Однак зараз в армії за цим уважно слідкують.

Якщо просто на полігоні офіцери перевіряють телефони рядових, не кажучи вже про вищий склад, і якщо зустрінуть солдата, в якого не виставлений "режим літачка", де немає пароля, то за це може "влетіти" догана матеріальна і нематеріальна. Тому це все з області фантастики...

– сказав Нарожний.

Експерт додав, що в такий спосіб росіяни намагаються тиснути на українське суспільство.

З чого все почалося?