Російські війська намагаються змінити хід подій і тиснуть на оборону з різних напрямків, використовуючи штурмові дії та маневри малими групами, пояснив в ефірі 24 Каналу речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, характер боїв свідчить про спробу противника розширити зону активних дій і нав'язати свої умови на цьому напрямку.

Яка ситуація у Гуляйполі зараз?

За минулу добу в самому Гуляйполі зафіксували понад два десятки бойових зіткнень. Бої точилися також поруч із містом, зокрема біля Варварії. Це свідчить про високу інтенсивність штурмів на цій ділянці.

У самому Гуляйполі за минулу добу зафіксовано понад 20 – 25 бойових зіткнень. Якщо брати й Варварію поруч, це доволі висока штурмова активність,

– сказав Волошин.

Ворог намагається витіснити Сили Оборони України з кварталів, які українські підрозділи тримають під контролем. Одночасно противник намагається проникати вглиб оборони, щоб захоплювати окремі будинки, позиції та об'єкти. Українські захисники у відповідь завдають ударів і проводять пошуково-ударні дії, щоб знищувати такі групи.

Противник намагається витіснити сили оборони з кварталів, які ми тримаємо під контролем. Також він продовжує проникати в глибину нашої оборони. Ідуть запеклі бої за цей населений пункт,

– пояснив Волошин.

Сили Оборони України, за його словами, перешкоджають спробам закріплення ворога в місті і працюють по штурмових групах. Бої за населений пункт залишаються напруженими.

Як ворог намагається перерізати логістику на напрямку?

Паралельно зі штурмами противник намагається ускладнити підвезення і маневр українських підрозділів. Це створює додаткові ризики для логістики та підсилює тиск на оборону.

За даними нашої розвідки, ворог намагається дистанційно мінувати логістичні шляхи, які ведуть до Гуляйполя, застосовуючи підрозділи БПЛА,

– сказав Волошин.

Активні бої точаться і в населених пунктах, через які проходить маршрут постачання з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя, зокрема в Добропіллі, Прилуках і Варварівці.

Ворог намагається захопити ці точки, щоб перерізати шлях і розвивати наступ у західному напрямку. За минулу добу на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках, за словами Волошина, зафіксували понад 40 штурмових дій.

Ворог намагається відрізати цей логістичний шлях, захопити ці населені пункти і тримати напрямок штурмових дій у західному напрямку до Запоріжжя,

– зазначив Волошин.

Тиск на логістику, за його словами, є одним із ключових елементів дій противника на цьому напрямку. Одночасно ворог підтримує високу штурмову активність на підступах до міста. Це ускладнює роботу українських підрозділів і потребує постійної протидії.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку, що відомо: