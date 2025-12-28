Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, что Украине важно определить во время этой встречи, какими будут дальнейшие шаги Дональда Трампа. Также президент США имеет большие ожидания относительно разговора с Зеленским и считает, что существует хороший шанс заключить мирное соглашение.

К теме Кульминация переговоров: в FT сообщили главную цель встречи Трампа и Зеленского

Какую информацию нужно донести Трампу?

Городницкий отметил, что выбор локации встречи – в резиденции Трампа – обусловлен тем, что президент США уже приехал туда на отдых и вернется в Вашингтон только после праздников. Поэтому он решил совместить приятное с полезным – отдых и встречу с президентом Украины.

Эта встреча нужна больше Украине, чем Трампу, хотя Киев также должен педалировать то, чтобы Россия получила на орехи, когда откажется от мирного плана, который был согласован с американцами,

– объяснил политический эксперт.

Поэтому Украине, по его мнению, нужно держать руку на пульсе событий. Также необходимо будет согласовывать с Трампом большое количество пунктов и объяснять, почему они важны для Украины. А потом эти вопросы будут или пересмотрены, или будут педалироваться уже в трехстороннем формате – Украина, США и Россия.

Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал 5 вопросов, которые обсудит с президентом США. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины от США и Европы, о военном измерении, план благосостояния – план восстановления, в котором будет еще много разных документов. А также план последовательных действий.

Киеву важно сейчас донести информацию, которая у него есть, до Трампа, потому что нет уверенности на 100%, что, например, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с адекватной позиции представят президенту США украинское видение мирного плана.

Поэтому Украина перед Новым годом должна получить определенные привилегии, потому что каждая встреча с Трампом должна иметь какой-то финальный результат – желательно положительный для Украины,

– отметил он.

И Украина, и Россия постоянно пытаются получить внимание Трампа и возможность того, что он отругает соперника. И благодаря этому выиграть себе определенное время. В общем сейчас все зависит, к сожалению, от Трампа. Мы видим, по словам политического эксперта, что руководит этой ситуацией Россия, но руками Трампа.

Президент США пытался в течение месяца – полтора организовать очень мощное давление на Украину – и оно продолжается до сих пор. Все это выливается в условия ухудшения или улучшения будущих договоренностей,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Также, добавил он, гарантии безопасности, финансовые возможности Украины после прекращения огня также будут вытекать из этих переговоров, и поэтому они очень важны.

Как должна пройти встреча Зеленского и Трампа?