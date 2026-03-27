Летом 2019-го Трамп позвонил к Зеленскому, который только стал президентом. Как рассказал 24 Каналу профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас, он попросил предоставить дезинформацию, чтобы скомпрометировать его конкурента Джозефа Байдена.

Почему Трамп озлобился на Зеленского?

Владимир Зеленский не хотел на это соглашаться, поэтому Дональд Трамп остановил военную помощь Украине. Это произошло в момент войны с Россией на Донбассе. Крым уже был под оккупацией. Трамп хотел "бросить" Украину из-за собственных амбиций по переизбранию.

Но нашелся человек, который раскрыл содержание этого разговора. Впрочем импичмента не произошло, республиканцы его спасли, но Трамп этого не забыл. Он будет обвинять Зеленского в своих проблемах, хотя сам себе их создал,

– сказал Скотт Лукас.

Теперь можем вспомнить 2025 год. Еще до визита украинского президента в Белый дом, Трамп хотел уничтожить репутацию Джо Байдена, своего предшественника. Он солгал, когда сказал, что его администрация якобы растратила деньги, которые отдали Украине. На самом деле Европа предоставила нашему государству больше поддержки, чем США.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский в феврале 2025 года приехал в Белый дом, чтобы восстановить помощь. Также говорилось о соглашении по редкоземельным материалам. Его должны были подписать, но вице-президент США Джей Ди Вэнс хотел все это сломать.

Справочно! Соглашение о редкоземельных материалах предусматривало сотрудничество и совместную добычу с США. Говорится о материалах, которые являются незаменимыми и которые используют в различных отраслях. Их большие залежи есть на территории нескольких украинских областей, а больше всего – на Донбассе. Зато США должны были предоставлять Украине военную помощь.

Интересно, что перед встречей в Белом доме Вэнс посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. Дональда Трампа там не было. В своей речи Вэнс заявил, что Европа должна самостоятельно заботиться о собственной обороне. Так он сигнализировал, что альянса между европейцами и американцами больше нет.

Через 2 недели Зеленский приехал в США. Как лучше показать разрыв между США и Европой, чем унизить Президента Украины? Я думаю, Зеленский этого не ожидал и не был готов,

– подчеркнул Скотт Лукас.

Это была настоящая "засада", которую устроили в США. Далее весь разговор пошел по привычному сценарию Трампа. Когда Владимир Зеленский пытался вернуть переговоры в контекст того, что помощь – это вопрос выживания, лидер США этого не понимал и отвечал в своем стиле. Он говорил только о деньгах, ресурсах, разведданных.

Но на самом деле после этой встречи помощь все-таки поступает. Так же возобновился обмен разведданными. Вероятно, кто-то сыграл важную роль в том, что участие США в безопасности Украины все-таки сохранилось.

