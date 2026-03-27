Возможно ли это юридически и как это повлияет на оборону нашего государства эксклюзивно для 24 Канала разобрали военные и политические эксперты. А в Офисе Президента четко ответили, чем грозит такая инициатива.

От чего зависит поставка оружия?

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал, что в современных геополитических условиях сложно делать точные прогнозы относительно дальнейших поставок вооружения Украине, ведь ситуация остается нестабильной и зависит от многих внешних факторов.

Он отметил, что подобные прецеденты уже случались, в частности, когда США перенаправляли отдельные компоненты ПВО в Израиль вместо Украины.

Очевидно, что есть еще определенные направления передачи непосредственного вооружения Украине. И ключевое то, что на сегодняшний момент поставки происходят.

Впрочем Ткачук считает положительным то, что сейчас Украина в значительной степени получает оружие не бесплатно, а через механизм, при котором европейские страны финансируют ее закупку в США.

Добавим. Говорится об инициативе PURL, когда европейские страны выделяют средства, за которые в США закупается или заказывается вооружение для Украины. Американская сторона выступает поставщиком и координирует процесс, а оружие передается или со складов, или производится под эти заказы.

Майор также считает, что действия американской стороны частично можно объяснить экономической логикой, в частности желанием зарабатывать на продаже оружия и поддерживать собственную оборонную промышленность.

Возможно, Трамп еще делает ставку на то, что он может стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и с этого получить бенефиты, хотя все указывает на обратный какой-то эффект – что он на самом деле загоняет себя в определенный угол,

– добавил Трачук.

Он отметил, что Украина уже адаптируется к новым условиям, наращивая собственное производство вооружения и развивая сотрудничество с европейскими партнерами. Сейчас около половины вооружения, которое используют Силы обороны, является украинского производства.

В случае сокращения помощи от США это станет проблемой, однако Украина вместе с союзниками ищет альтернативные решения. В то же время точно спрогнозировать развитие событий пока невозможно, поскольку ситуация остается "очень нестабильной", и к различным сценариям нужно быть готовыми.

Могут ли за европейские средства купить оружие не Украине?

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий объяснил, что сейчас в открытом доступе нет четкой информации о том, как юридически и процедурно происходит покупка и поставки американского вооружения, поэтому делать однозначные выводы относительно возможного перераспределения средств сложно.

Не известно, на каком этапе осуществляются расчеты – до поставки или после, а также как именно выстроена вся система контрактов.

Эксперт отметил, что уже переданное Украине оружие не подлежит никаким изменениям в этом контексте.

То, что уже прибыло в Украину, это остается в Украине. Это сто процентов,

– подчеркнул Городницкий.

По его словам, основные вопросы могут касаться именно будущих поставок. Ведь ранее появлялась информация об ограничении доступа к американским складам, и сейчас, вероятно, приоритет отдается пополнению запасов армии США.

В связи с этим новое вооружение, которое производится, прежде всего может направляться для нужд самих Соединенных Штатов, а уже потом – союзникам, в частности странам НАТО и Украине.

В ситуации с возможным перенаправлением помощи речь не идет об изъятии или "присвоении" европейских средств, считает аналитик.

"Скорее всего, просто все контракты или договоренности будут немного приостановлены, приторможены", и такая практика довольно типична для оборонной сферы.

К тому же проблема задержек в поставках существует уже давно: часть договоренностей, достигнутых еще в 2022 году, до сих пор полностью не реализована. Это касается, в частности, ракет, снарядов и другого вооружения, которое неоднократно обещали Украине.

Подобного мнения придерживается и военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что реализовать сценарий полной остановки передачи оружия будет крайне сложно с юридической точки зрения.

Без штрафных санкций у них точно не получится,

– добавил аналитик.

Он отметил, что риски дефицита ракет для систем ПВО обсуждались и ранее, в частности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому нынешняя политика США частично является следствием непродуманных решений, которые привели к новым вызовам как для самих американцев, так и для их союзников.

Подытоживая, Нарожный отметил, что Украине вместе с партнерами следует работать над стабилизацией ситуации и сохранением бесперебойной военной помощи, несмотря на имеющиеся риски и неопределенность.

Обратите внимание! Украина рискует остаться без средств для финансирования обороны против России уже в ближайшие два месяца из-за задержки финансирования от западных союзников и невыполнения условий МВФ. Кредит ЕС на 90 млрд евро заблокирован премьер-министром Венгрии из-за не возобновления транзита российской нефти, новый транш МВФ зависит от принятия налоговых изменений в парламенте. В худшем сценарии НБУ может покрывать только зарплаты военным и базовые государственные услуги, в то время как поставки вооружения из США продолжаются.

Что говорят в Офисе Президента?

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что информация о возможном перенаправлении части американской военной помощи из Украины на Ближний Восток не означает отказ США от поддержки Киева. Подобные сообщения уже появлялись ранее и создают информационное давление как на Украину, так и на европейских партнеров.

Подоляк отметил, что ситуация значительно сложнее и не свидетельствует об изменении стратегического курса Вашингтона. Он также отметил, что война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке являются частями более широкого глобального противостояния, результаты которого будут определять баланс сил в мире.

В этом контексте США не могут отказаться от участия, ведь это означало бы потерю их роли глобального лидера.

Подоляк сообщил, что Украина продолжает активные переговоры с американской стороной, в частности по усилению противовоздушной обороны и противодействия массированным ракетно-дроновым атакам. Сейчас ни одна страна не имеет готовых решений для полной защиты от таких угроз.

Отдельно советник Офиса Президента отметил, что американское оружие не предоставляется Украине бесплатно, а является результатом договоренностей между США и европейскими союзниками. Это же касается и разведывательной поддержки.

То есть сказать, что можно единолично принять подобное решение (об уменьшении помощи, – 24 Канал) без разрушения альянсов – это не совсем корректно,

– подчеркнул политик.

Он отметил необходимость продолжать переговоры и укреплять поддержку среди партнеров. Подоляк добавил, что Украина ожидает более жесткой позиции Европы в отношении России, хотя определенный прогресс в этом направлении уже есть, в частности в сфере ограничения деятельности так называемого "теневого флота".

Почему появились сообщения о сокращении поставок