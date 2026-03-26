Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что на самом деле российская сторона сегодня не ведет реальные переговоры.

ЕС не субъектный, а США заняты войной в Иране

По словам Подоляка, война на Ближнем Востоке изменила информационную повестку дня, дипломатические активности, понимание отношений между США и Европой, что такое милитарные дефициты (чего и в каком количестве имеется на складах), а также реалии современной войны, когда относительно дешевый иранский дрон может вывести из строя ценные объекты ОАЭ, в частности НПЗ.

Он рассказал, что были объективные обстоятельства, которые подводили к реалистичному переговорному процессу. Однако сегодня ситуация снова вернулась к состоянию, когда Россия считает, что у нее есть достаточно ресурса для продолжения войны. Он отметил, что позиция Европы должна быть жестче, а Украина должна получить помощь от европейцев в размере 90 миллиардов, ведь это даст ей возможность вести контрвойну.

Она в том числе гарантирует Европе, что не будет начала большой войны у нее. Европа не хочет в этом вопросе проявлять субъектность,

– считает Подоляк.

В то же время Соединенные Штаты сейчас активно приобщены к войне на Ближнем Востоке, их внимание приковано там. Поэтому, по мнению советника ОПУ, Путин считает, что сегодня у него есть окно возможностей.

Говорится о цене на нефть, то, что внимание сконцентрировано на другом. Россия хочет попытаться дожать, при этом позаигрывая с Трампом,

– подытожил Подоляк.

