Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.
Смотрите также Бывший спецпредставитель Трампа сказал, какой важный сигнал получил Путин о войне
Что думает Трамп о соглашении между Зеленским и Путиным?
Дональд Трамп не привел точных сроков, однако заверил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин якобы приближаются к заключению соглашения о завершении войны.
Мы хотели бы, чтобы Путин и Зеленский сели и заключили соглашение. Я думаю, что они близки, но я говорю это уже некоторое время,
– сказал американский президент.
Также Трамп в очередной раз напомнил, что уже урегулировал другие конфликты, а именно вроде бы 8 войн. Он надеялся, что война России против Украины будет "легкой" для завершения. Однако, мол, ситуацию осложняют отношения между Зеленским и Путиным.
Президент США сказал, что лидеры Украины и России "ненавидят друг друга", и именно это не позволяет достичь договоренностей.
Готова ли Россия завершать войну?
24 марта в своем видеообращении Владимир Зеленский сказал, что после встречи с переговорной группой в США, реального прогресса в мирном процессе нет.
По его словам, масштаб последней атаки России на Украину четко свидетельствует, что государство-агрессор не имеет реального намерения заканчивать войну.
Также лидер Украины призвал усилить давление на Россию. По убеждению Зеленского, частичное ослабление санкций может побудить ее продолжать войну и только увеличивать агрессивность.
На днях Зеленский сообщил, что российская армия планирует разместить пункты управления БПЛА в Беларуси и на ВОТ.