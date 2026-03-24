Об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

Возобновятся ли трехсторонние переговоры в ближайшее время?

Президент сообщил, что 24 марта переговорная команда, которая только что вернулась из Штатов, доложила о возможности восстановления мирных трехсторонних переговоров. Впрочем существенных сдвигов по этому вопросу – не произошло.

Сегодня был доклад нашей переговорной команды, которая вернулась из Соединенных Штатов Америки. Реального движения пока, к сожалению, нет – Россия движения к миру не хочет,

– отметил президент.

В то же время он отметил, что сейчас критически важным является активное участие и вовлеченность в восстановление дипломатического процесса представителей Евросоюза, США и других глобальных объектов. Зеленский заявил, что мир должен сделать все, чтобы Россия наконец заинтересовалась дипломатическим завершением войны "реально и честно, а не так, чтобы просто заработать на нефти больше денег и выиграть больше времени на следующие атаки и агрессии".

Глава государства в очередной раз заявил, что мир для Украины должен быть надежным и добавил, что Украина обязательно ответит на все атаки российского режима.

