Про це у своєму традиційному вечірньому звернені повідомив Володимир Зеленський.

Чи відновляться тристоронні переговори найближчим часом?

Президент повідомив, що 24 березня переговорна команда, яка щойно повернулась зі Штатів, доповіла щодо можливості відновлення мирних тристоронніх переговорів. Втім суттєвих зрушень щодо цього питання – не відбулось.

Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Реального руху поки, на жаль, немає – Росія руху до миру не хоче,

– зауважив президент.

Водночас він наголосив, що наразі критично важливою є активна участь та залученість до відновлення дипломатичного процесу представників Євросоюзу, США та інших глобальних об'єктів. Зеленський заявив, що світ має зробити усе, аби Росія врешті зацікавилась дипломатичним завершенням війни "реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії".

Глава держави вкотре заявив, що мир для України повинен бути надійним й додав, що Україна обов'язково відповість на усі атаки російського режиму.

