Про це 22 березня повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Що обговорили на зустрічі команди України та США?

Секретар РНБО заявив, що черговий етап переговорів делегацій України та США відбувся у межах процесу, спрямованого на досягнення стійкого миру в Україні.

Цього разу сторони обговорили питання надійних безпекових гарантій. Серед питань гуманітарного треку зосередились, зокрема, на обміні полоненими та їхньому поверненню.

Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань,

– додав Умєров.

Умєров зазначив, що про підсумки українська делегація вже доповіла президенту Володимиру Зеленському. Однак деталі повідомлять після повернення в Україну.

Очільник української переговорної команди подякував США за системну залученість до переговорів та розраховує, що динаміка дозволить перейти до наступного етапу.