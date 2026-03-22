Йшлося, зокрема, про обміни полоненими. Про це Володимир Зеленський розповів увечері 22 березня.

Що сказав Зеленський про обміни?

Зустрічі з представниками президента Трампа тривали впродовж двох днів. Глава України очікує обговорити усі деталі після повернення нашої переговорної групи в Україну.

Він додав, що є сигнали, що продовження обмінів можливе.

І це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде,

– сказав український президент.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими проходив 5 – 6 березня у два етапи. 5 березня обмін військовополоненими пройшов у форматі 200 на 200, а 6 березня – 300 на 300.

До слова, загалом за 4 роки з російського полону вдалося повернути понад 8 тисяч українців.

Інші деталі переговорів