Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Дивіться також Лікування та звільнення зі служби: які права мають українці після повернення з ворожого полону
Що відомо про звільнених захисників?
6 березня відбувся другий етап обміну полоненими в рамках женевських домовленостей. Додому повернулось 300 українських захисників.
Серед звільнених – бійці ЗСУ, зокрема військовослужбовці ТрО, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Деякі з них перебували у російському полоні ще з 2022 року. Усі повернуті захисники – матроси, солдати та сержанти.
Найстаршому військовому, якого вдалось звільнити під час цього обміну – 60 років, а наймолодшому – 26 років. Відомо, що останній потрапив у полон до окупантів, коли йому було лише 22 роки.
300 українців повернулись з російського полону: дивіться відео
Кого Україні вдалось повернути під час першого етапу обміну?
5 березня українська сторона провела обмін військовополоненими у форматі 200 на 200.
Тоді вдалось повернути захисників Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя.
Україна повернула військовослужбовців Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених були оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.