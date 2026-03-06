На які пільги мають право українці після полону?

Після повернення з полону людина не залишається самотньою. Держава гарантує таким українцям фінансову та фізичну підтримку. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Серед гарантій, які пропонує держава колишнім полоненим є:

право на одноразову державну грошову допомогу;

щорічні виплати, які можуть надаватися родині, доки захисник чи цивільний ще перебуває у полоні;

медична та психологічна допомога, реабілітація;

соціальна та професійна адаптація;

пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація його вартості;

право на отримання житла з фондів тимчасового проживання;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом 6 місяців після звільнення;

право на перекваліфікацію або підвищення кваліфікації;

звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на період полону і протягом 6 місяців після звільнення. Боржнику пропонується реструктуризації.

право на звільнення з військової служби, якщо людина більше не хоче бути в Силах оборони;

право на додаткову відпустку терміном 90 днів.

Військові, які потрапили в полон, надалі отримують грошове забезпечення. Його передають або тим людям, на кого захисник написав особисте розпорядження, або держава утримує кошти до його повернення з полону.

Юристи фірми "Василь Кісіль та партнери" зазначають, що після звільнення з полону людина одразу отримує медичну допомогу, яка необхідна за результатами повного та всебічного обстеження. Терміни надання психологічної підтримки та лікування визначаються індивідуально. Після виписки лікар надає свої подальші рекомендації.

За необхідності після звільнення з полону захисники та цивільні мають право на лікування за кордоном.

Як отримати статус після звільнення з полону?

Людина, повернувшись додому, має оформити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Відповідна заява подається до Міністерства розвитку громад та територій України. Спеціальна Комісія розглядає документи особи та ухвалює рішення про надання відповідного статусу.



Після звільнення з полону українці мають подати документи, щоб отримувати пільги / Інфографіка Міноборони

