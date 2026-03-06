На какие льготы имеют право украинцы после плена?

После возвращения из плена человек не остается одиноким. Государство гарантирует таким украинцам финансовую и физическую поддержку. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Среди гарантий, которые предлагает государство бывшим пленным есть:

право на единовременную государственную денежную помощь;

ежегодные выплаты, которые могут предоставляться семье, пока защитник или гражданский еще находится в плену;

медицинская и психологическая помощь, реабилитация;

социальная и профессиональная адаптация;

льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация его стоимости;

право на получение жилья из фондов временного проживания;

сохранение места работы в течение всего периода пребывания в плену, а также в течение 6 месяцев после освобождения;

право на переквалификацию или повышение квалификации;

освобождение от финансовых обязательств и штрафов на период плена и в течение 6 месяцев после освобождения. Должнику предлагается реструктуризации.

право на увольнение с военной службы, если человек больше не хочет быть в Силах обороны;

право на дополнительный отпуск сроком 90 дней.

Военные, которые попали в плен, в дальнейшем получают денежное обеспечение. Его передают или тем людям, на кого защитник написал личное распоряжение написал личное распоряжение, или государство удерживает средства до его возвращения из плена.

Юристы фирмы "Василь Кисиль и партнеры" отмечают, что после освобождения из плена человек сразу получает медицинскую помощь, которая необходима по результатам полного и всестороннего обследования. Сроки оказания психологической поддержки и лечения определяются индивидуально. После выписки врач предоставляет свои дальнейшие рекомендации.

При необходимости после освобождения из плена защитники и гражданские имеют право на лечение за рубежом.

Как получить статус после освобождения из плена?

Человек, вернувшись домой, должен оформить официальный статус лица, лишенного личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Соответствующее заявление подается в Министерство развития общин и территорий Украины. Специальная Комиссия рассматривает документы лица и принимает решение о предоставлении соответствующего статуса.



После освобождения из плена украинцы должны подать документы, чтобы получать льготы / Инфографика Минобороны

