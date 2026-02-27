Как военный может определить, кто будет получать его денежное обеспечение?

Военные имеют три варианта, чтобы сохранить свои деньги в случае попадания в плен или исчезновения без вести. Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяет, что в таких случаях денежное обеспечение военного сохраняется и его часть можно передать другим людям для своего будущего после возвращения.

Смотрите также Свириденко анонсировала новую помощь: какую финансовую поддержку готовят в правительстве

Чтобы составить личное распоряжение о выплатах, военный должен:

написать распоряжение в произвольной форме. В нем указывается имя лица или нескольких человек, которому будут поступать выплаты. Важно также определить размер доли каждому из получателей в процентах;

заверить подпись у командира или нотариуса;

передать оригинал командиру на хранение.

Заметим! Военный может вносить изменения в распоряжение или вообще отменить его и составить новое.

Документ передается командиру части и хранится в личном деле военного. Если подпись на распоряжении удостоверялась нотариусом, то документ должен вернуться в часть за 10 дней со дня заверения.

Кому можно передать денежное обеспечение военного?

У Министерстве обороны объяснили, что если защитник написал личное распоряжение, то деньги будут передавать только тем лицам, которые указаны в документе. Это не обязательно должны быть родственники.



Как распределяются средства, если военный не оставил личное распоряжение / Инфографика Минобороны

Однако, если личного распоряжения нет, то деньги в случае плена или исчезновения без вести распределяются по закону:

50% ближайшим родственникам (жене/мужу, представителям несовершеннолетних детей, совершеннолетним детям или родителям);

остальное остается военнослужащему.

Денежное обеспечение сохраняется в полной мере, если человек находится в плену или считается пропавшим без вести. Учитывается и должностной оклад, надбавки и премии по последней занимаемой должности и ежемесячное вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Поэтому минимальная сумма выплат составляет от 120 000 гривен в месяц. Итак, при отсутствии распоряжения семья военнослужащего гарантированно будет получать 60 000 гривен, а остальные будут депонироваться,

– объяснили в Министерстве.

Средства передаются государству и хранятся, пока военный не вернется. Это гарантирует, что деньги военного не исчезнут и он вполне их получит.

Что еще стоит знать о передаче имущества военных?