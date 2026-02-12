Какие возможности для составления завещания без нотариуса имеет законодательство?

Украинское законодательство предусматривает возможность удостоверения завещаний и доверенностей без участия нотариуса, если в месте дислокации воинской части нет органов, совершающих нотариальные действия. В соответствии со статьями 245 и 1252 Гражданского кодекса Украины такие документы могут удостоверять командиры (начальники) воинских частей, соединений, учреждений или заведений. Документы в этом случае приравниваются к нотариально удостоверенным.

При оформлении обязательно должна быть обеспечена конфиденциальность и соблюдение нотариальной тайны, сообщает Министерство юстиции Украины. Должностное лицо должно установить личность заявителя, проверить его гражданскую дееспособность и подлинность намерений. Текст документа составляется четко и однозначно, с указанием дат словами. Запрещено удостоверять документы на себя или своих близких родственников.

Завещание оформляется в письменной форме с обязательным указанием места и времени составления, даты и места рождения завещателя. Документ подписывается лично. Если из-за физических недостатков или болезни человек не может подписать его самостоятельно, это может сделать другое лицо по его поручению и в присутствии двух свидетелей. Свидетелей должно быть не менее двух, они должны слышать текст завещания и собственноручно его подписать.

Важно! Не могут быть свидетелями наследники, их родственники или другие должностные лица. Завещание составляется в двух экземплярах: один передается завещателю, второй направляется для регистрации в Наследственном реестре.

Как еще можно оформить доверенность?

Доверенность также оформляется письменно с указанием места и даты составления, полных данных сторон и срока действия. Если срок не определен, доверенность действительна до момента прекращения ее действия. В то же время документ без указанной даты удостоверения является ничтожным. Подпись доверителя ставится в присутствии должностного лица, а при необходимости - другим лицом с указанием причин в удостоверяющей надписи. Один экземпляр остается у доверителя или передается представителю, второй - подается для регистрации в Едином реестре доверенностей.

Отдельно определен порядок регистрации таких документов в период военного положения. После удостоверения их в течение пяти дней передают в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерства обороны или другого уполномоченного органа. Далее документы направляются в Министерство юстиции Украины или его территориальных подразделений для дальнейшей передачи нотариусу и внесения сведений в соответствующие реестры.

Должностные и служебные лица, которые удостоверяют такие документы, обязаны хранить нотариальную тайну и не разглашать полученную информацию.

