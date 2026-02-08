Что такое завещание и кто и для какого имущества имеет право его составить?

Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай смерти, право на его составление имеет только лицо с полной гражданской дееспособностью, и осуществляется оно исключительно лично, без представителей, сообщает Министерство юстиции Украины. Документ подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Завещатель может назначить наследниками любых физических лиц независимо от родственных или семейных связей, а также лишить права на наследование наследников по закону, кроме тех, кто имеет право на обязательную долю.

Завещание может охватывать как все имущество, так и его часть, включая права и обязанности, которые принадлежат завещателю на момент составления документа или могут возникнуть в будущем. Действие завещания относительно состава наследства определяется на момент открытия наследства.

Требования к форме и содержанию

Завещание составляется в письменной форме с указанием места и времени его составления, а также персональных данных завещателя. Формулировки должны быть четкими и однозначными, во избежание споров после открытия наследства. Имущество по завещанию может передаваться исключительно в собственность.

Завещатель также может установить условия приобретения наследства, возложить на наследников определенные обязанности или включить неимущественные распоряжения, в частности относительно погребения или опеки над несовершеннолетними. Условия, противоречащие закону или моральным принципам, являются ничтожными.

Как оформляется завещание и кто может его удостоверить кроме нотариуса?

Документ может быть написан собственноручно или с использованием технических средств и подписывается лично завещателем. В случае физической невозможности подписи это может сделать другое лицо по его поручению, но не наследник.

В определенных законом случаях удостоверение завещания происходит при участии не менее двух свидетелей с полной гражданской дееспособностью. Сведения о свидетелях обязательно указываются в тексте документа.

Кроме нотариусов, завещания могут удостоверять уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления в сельских населенных пунктах, а также руководители медицинских учреждений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, руководители учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

В условиях военного или чрезвычайного положения предусмотрен упрощенный порядок удостоверения завещаний с последующей их регистрацией в Наследственном реестре.

Как изменить и отменить завещание и когда его могут признать недействительным?

Завещатель имеет право в любой момент отменить или изменить завещание, а также составить новое. Каждое последующее завещание отменяет предыдущее полностью или в части, что ему противоречит. Все изменения подлежат государственной регистрации.

Завещание является ничтожным, если оно составлено лицом без соответствующих полномочий или с нарушением установленной формы и порядка удостоверения. Суд также может признать завещание недействительным, если установит, что волеизъявление завещателя не было свободным.

Недействительность отдельного положения не влечет автоматической недействительности всего завещания, а в случае его отмены наследование происходит по общим правилам закона.

