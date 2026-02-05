Какую собственность может охватывать наследство?

Наследство может включать не только недвижимость или транспорт, но и деньги и имущественные права, которые принадлежали человеку, но не были получены им при жизни, сообщает Министерство юстиции Украины. Это, в частности, заработная плата, пенсия, социальные выплаты, банковские вклады, страховые возмещения, компенсации убытков или морального вреда.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины, наследование – это переход прав и обязанностей от умершего лица к наследникам. В состав наследства входят все имущественные права и обязанности, которые существовали на момент смерти и не прекратились с ее наступлением. В то же время закон прямо определяет перечень прав, которые не наследуются, в частности личные неимущественные права, право на алименты, пенсию или другие выплаты, установленные законом, а также права, неразрывно связанные с личностью умершего.

Отдельно урегулирован вопрос выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были получены им при жизни. Суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий и других социальных выплат передаются членам семьи умершего, а при их отсутствии – входят в состав наследства. При этом членами семьи считаются лица, которые совместно проживали, были связаны общим бытом и имели взаимные права и обязанности.

Что еще может подлежать наследованию?

Банковские вклады также подлежат наследованию. Вкладчик может при жизни определить лицо, которое получит вклад после его смерти, путем завещания или отдельного распоряжения банка. В любом случае право на вклад входит в состав наследства, а завещание, составленное позже, может отменить предыдущее распоряжение финансовому учреждению.

Страховые выплаты, как правило, наследуются на общих основаниях. Исключение составляют случаи, когда в договоре страхования прямо указано лицо, которому должна быть осуществлена выплата в случае смерти страхователя – тогда эти средства не входят в наследство.

Также наследникам могут перейти права на возмещение убытков, взыскание неустойки, получение компенсации или морального вреда, если соответствующие суммы были присуждены судом наследодателю при его жизни или предусмотрены законом.

Подтверждением перехода имущества и имущественных прав является свидетельство о праве на наследство, которое нотариус выдает по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. В отдельных случаях, при наличии важных обстоятельств, наследник может получить разрешение на частичное получение банковского вклада еще до завершения этого срока.

