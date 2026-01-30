Во сколько обойдется дарственная?

Договор дарения в Украине часто воспринимают как простой способ безвозмездно передать квартиру, дом или земельный участок родственникам согласно Гражданскому кодексу Украины. Однако на практике дарственная предусматривает ряд обязательных расходов.

Сделку нужно заключать в письменной форме и нотариально удостоверять, а также зарегистрировать право собственности в государственном реестре. Даже при отсутствии налогов сумма расходов может состоять из оплаты оценки имущества, нотариальных услуг, государственной пошлины и регистрационных сборов.

В итоге оформление договора дарения в таких случаях обычно стоит до 10 000 гривен, пишут Новости.Live:

Основные расходы состоят из оплаты экспертной оценки имущества, которая стартует примерно от 1 000 гривен;

Подготовки и удостоверения договора нотариусом в среднем от 4 500 гривен, уплаты государственной пошлины в размере 1% от оценочной стоимости объекта;

А также государственной регистрации права собственности, что обходится ориентировочно в 2 500 гривен.

Кто должен заплатить налоги за дарственную?

Если дарение оформляется на лицо, которое не относится к кругу близких родственников, финансовая нагрузка существенно возрастает. В таком случае одаренный обязан уплатить дополнительно 5% налога на доходы и 5% военного сбора, а проведение оценки недвижимости является обязательным.

Еще более высокие расходы возникают, когда стороной договора является иностранец. Для таких сделок применяется ставка 18% налога плюс 5% военного сбора. Кроме того, обязательно осуществляется оценка имущества и оплачиваются услуги нотариуса и эксперта.

Какие правовые риски несет дарственная?

Кроме финансовой стороны, дарственная несет и правовые риски. Договор может быть оспорен в суде, если выяснится, что его заключили под давлением, из-за обмана или без реального намерения подарить имущество.

Отдельные споры возникают также тогда, когда дарение фактически скрывает куплю-продажу с целью избежания налогов. Именно поэтому юристы советуют рассматривать дарственную не только как удобный, но и как юридически ответственный шаг, который требует взвешенного решения и профессиональной консультации.

