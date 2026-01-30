У скільки обійдеться дарча?

Договір дарування в Україні часто сприймають як простий спосіб безоплатно передати квартиру, будинок або земельну ділянку родичам згідно із Цивільним кодексом України. Однак на практиці дарча передбачає низку обов’язкових витрат.

Цікаво Секретний заповіт в Україні: чим він відрізняється від звичайного

Угоду потрібно укладати в письмовій формі та нотаріально посвідчувати, а також зареєструвати право власності в державному реєстрі. Навіть за відсутності податків сума витрат може складатися з оплати оцінки майна, нотаріальних послуг, державного мита та реєстраційних зборів.

У підсумку оформлення договору дарування в таких випадках зазвичай коштує до 10 000 гривень, пишуть Новини.Live:

Основні витрати складаються з оплати експертної оцінки майна, яка стартує приблизно від 1 000 гривень;

Підготовки та посвідчення договору нотаріусом у середньому від 4 500 гривень, сплати державного мита в розмірі 1% від оціночної вартості об’єкта;

А також державної реєстрації права власності, що обходиться орієнтовно у 2 500 гривень.

Хто повинен заплатити податки за дарчу?

Якщо дарування оформлюється на особу, яка не належить до кола близьких родичів, фінансове навантаження суттєво зростає. У такому разі обдарований зобов’язаний сплатити додатково 5% податку на доходи та 5% військового збору, а проведення оцінки нерухомості є обов’язковим.

Ще вищі витрати виникають, коли стороною договору є іноземець. Для таких угод застосовується ставка 18% податку плюс 5% військового збору. Крім того, обов’язково здійснюється оцінка майна та сплачуються послуги нотаріуса й експерта.

Які правові ризики несе дарча?

Крім фінансової сторони, дарча несе й правові ризики. Договір може бути оскаржений у суді, якщо з’ясується, що його уклали під тиском, через обман або без реального наміру подарувати майно.

Окремі спори виникають також тоді, коли дарування фактично приховує купівлю-продаж з метою уникнення податків. Саме тому юристи радять розглядати дарчу не лише як зручний, а й як юридично відповідальний крок, який потребує зваженого рішення та професійної консультації.

Що ще треба знати про спадок в Україні?