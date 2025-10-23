Договір дарування стає дедалі популярнішим інструментом передачі нерухомості, особливо серед родичів, пише 24 Канал з посиланням на Агентство нерухомості "Маяк".

Дивіться також На компенсації за зруйноване обстрілами житло виділяють додаткові гроші: як подати заявку

Що таке договір дарування?

Згідно зі статтею 717 Цивільного кодексу України, договір дарування – це документ, який підтверджує передачу права власності на майно безплатно, тобто без очікування будь-якої компенсації від обдаровуваного, зазначає Міністерство юстиції України.

Подарунок може передаватися як одразу, так і за умовами, наприклад, після народження дитини чи весілля. Якщо майно дарується одному з подружжя, інший член сім’ї не має права претендувати на нього.

Оформлення дарчої можливе тільки у письмовій формі й завжди здійснюється через нотаріуса. Після підписання договору і реєстрації права власності людина стає законним власником нерухомості.

Чим дарча відрізняється від заповіту?

Заповіт і дарча – це різні юридичні інструменти. Основна відмінність у тому, що право власності за заповітом переходить лише після смерті заповідача. До цього моменту власник може продати, подарувати або обміняти майно, а заповіт можна змінити або скасувати. Крім того, спадкоємець може не отримати спадщину в повному обсязі, якщо є інші особи, які мають право на обов’язкову частку.

На відміну від заповіту, подарована нерухомість одразу переходить у власність. Скасувати дарчу односторонньо неможливо, а інші спадкоємці не можуть претендувати на подароване житло.

Як оформити договір дарування?

Процедура оформлення дарчої відбувається з допомогою нотаріуса. Зробити це можна за місцем реєстрації дарувальника, обдаровуваного або за місцем розташування нерухомості.

Для укладання договору потрібно підготувати пакет документів і особисто бути присутніми на підписанні як дарувальнику, так і обдаровуваному. Після реєстрації договору нотаріус видає виписку з Державного реєстру майнових прав, тоді майно офіційно переходить у власність.

Які документи потрібні для оформлення дарчої?

Щоб оформити договір дарування, потрібні:

свідоцтво на право власності;

документ про оцінку нерухомості;

довідка про зареєстрованих у квартирі осіб;

письмова згода чоловіка чи дружини, якщо житло придбано у шлюбі;

дозвіл органів опіки, якщо обдаровуваний – неповнолітня дитина або у квартирі прописані діти.

Скільки коштує дарча?

Вартість оформлення залежить від того, кому дарують житло. Для родичів першого або другого ступеня споріднення – дітей, батьків, чоловіка чи дружини, братів, сестер, онуків, бабусь та дідусів – податки не передбачені. Вартість оформлення договору у 2025 році зазвичай не перевищує 10 000 гривень:

оцінка нерухомості від 1 000 гривень;

послуги нотаріуса від 4 500 гривень;

реєстрацію договору у Держреєстрі – 2 500 гривень;

державне мито – 1% від вартості житла.

Якщо ж майно дарують далекому родичу або сторонній особі, доведеться сплатити податок 5% і військовий збір 5% від вартості об’єкта. У цьому випадку обов’язкова експертна оцінка майна перед проведенням угоди.

Чи можна дарувати землю, яка знаходиться в оренді?