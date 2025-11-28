Коли продавець може не сплачувати податки?

Податковий кодекс передбачає низку умов, за яких продаж житла не оподатковується, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Продавець не сплачує податки, якщо:

квартира перебуває у власності понад три роки;

це перший продаж житлової нерухомості у поточному календарному році;

житло не використовувалося у підприємницькій діяльності.

Важливо! Якщо всі умови дотримано, продавець не сплачує ані податок на доходи фізичних осіб, ані військовий збір.

Що сплачує продавець при продажі квартири?

У випадках, коли хоча б один із критеріїв відсутній, використовують стандартний режим оподаткування. Основні платежі це:

податок на доходи фізичних осіб – 5% від вартості продажу;

військовий збір – 5% вартості.

Чи є додаткові витрати при продажі квартири?

Окрім податків, у процесі оформлення угоди виникають інші витрати, що не є податками, але впливають на фінальний розмір витрат, зазначає адвокатське об'єднання.

До них належать:

оплата нотаріальних послуг та оформлення документів;

витрати на оцінку нерухомості, якщо вона потрібна для угоди.

Конкретний розмір цих платежів залежить від домовленостей між сторонами та тарифів нотаріуса.

Важливо! Податок 1% від вартості житла до Пенсійного фонду сплачує покупець житла, але оплата нотаріальних послуг може змінюватися залежно від умов договору.

Від чого залежить сума, яку доведеться заплатити?

Фінальне податкове навантаження визначається кількома чинниками:

строком володіння житлом;

кількістю продажів у межах одного календарного року;

статусом квартири – спадкове майно, об'єкт орендного бізнесу тощо;

походженням права власності та способом використання нерухомості.

Ці параметри впливають на те, чи може продавець претендувати на пільгу або ж зобов'язаний сплатити всі встановлені законом податки та збори.

