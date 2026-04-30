Чи можна продати квартиру без співвласника?

Згідно з Цивільним кодексом, продаж квартири, яка належить кільком людям, можливий лише за згоди всіх власників.

Навіть якщо один із власників виїхав за кордон і не має доступу до документів, це не дає іншим співвласникам додаткових прав. Без його офіційної участі або письмової згоди укласти договір купівлі-продажу неможливо.

Для укладення договору купівлі-продажу всі співвласники мають або особисто з'явитися до нотаріуса, або надати належним чином оформлену довіреність,

– наголошує юрист Євген Корнійчук.

Тобто нотаріус не посвідчить угоду без підтвердження волі кожного співвласника. Спроби обійти цю вимогу створюють ризик, що договір у майбутньому визнають недійсним.

Як оформити продаж, якщо співвласник за кордоном?

Якщо співвласник не може приїхати в Україну, він може оформити довіреність. Такий документ дозволяє іншій особі діяти від його імені під час продажу нерухомості.

Оформити довіреність можна в консульстві України за кордоном або у місцевого нотаріуса. В іншому випадку документ потрібно додатково засвідчити апостилем, спеціальним штампом, який підтверджує, що документ, виданий за кордоном, є справжнім і його можна використовувати в Україні.

Що стосується документів, їх відсутність у вас на руках не означає втрату права власності. Сьогодні основним підтвердженням права є запис у державному реєстрі, а не паперові правовстановлюючі документи,

– пояснює Корнійчук.

Що робити, якщо продається лише частка квартири?

Коли продають не всю квартиру, а лише частку, діють окремі правила. Перед продажем власник повинен запропонувати свою частку іншим співвласникам.

Для цього їм надсилають письмову пропозицію із зазначенням ціни та умов. Співвласники мають один місяць, щоб відповісти. Якщо вони відмовляються або не реагують, частку можна продати сторонній особі.

Порушення цієї процедури створює серйозні ризики. Якщо співвласників не повідомили належним чином, угоду можуть оскаржити в суді та скасувати.

Чи можна припинити право без згоди співвласника?

Право власності на зруйноване житло в Україні можна припинити без згоди всіх співвласників за умови документального підтвердження знищення об'єкта.

Судове рішення стає підставою для внесення змін до державного реєстру. Воно дозволяє завершити процедуру навіть без погодження інших співвласників.