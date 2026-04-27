Чому без підтвердження доходів можуть виникнути проблеми?
Під час купівлі нерухомості банки та нотаріуси перевіряють походження коштів, пише 24 Канал.
Якщо покупець не може пояснити джерело коштів, банк або нотаріус можуть відмовити в проведенні угоди чи зупинити платіж, пояснює адвокатка Лілія Денисенко.
У деяких випадках операцію визнають ризиковою, після чого починаються додаткові перевірки, що затягують процес. Найбільшу увагу приділяють великим сумам і незвичним операціям.
До слова, з 2026 року рієлторів залучили до фінмоніторингу. Насправді глобальних змін не відбулося. Як і раніше, перевірятимуть угоди, суми яких перевищують 400 тисяч гривень, зазначають у Міністерстві юстиції.
Як оформити угоду без довідки про доходи?
Підтвердити походження коштів можна без стандартної довідки, якщо надати інші документи. Банки зазвичай приймають кілька варіантів:
- банківські виписки за тривалий період;
- підтвердження доходів або роботи за кордоном;
- договори, розписки чи документи про перекази коштів.
Адвокати також радять подати декларацію та легалізувати дохід, але тоді доведеться сплатити 23% від доходу.
Спроби обійти контроль, оформлювати кошти на підставних осіб або дробити платежі не допоможуть прискорити оформлення, а навпаки затягнуть перевірки. Також не варто оформлювати майно на підставних осіб. У деяких випадках це може призвести до блокування рахунків, судових розглядів та втрати житла.
Обійти перевірку не вийде, але можна правильно пояснити походження коштів і провести угоду без проблем,
– каже Лілія Денисенко.
За словами адвокатки Юлії Антонюк, раніше поширеною була схема зі заниженням вартості житла. Наприклад, фактична ціна становила 100 тисяч доларів, а в договорі вказували 30 тисяч. У 2026 році такі випадки майже зникли.
Які додаткові витрати сплачують при купівлі житла?
Під час купівлі житла українці сплачують не лише вартість квартири, а й низку обов'язкових платежів, які оформлюють угоду юридично. Найбільший із них – внесок до Пенсійного фонду у розмірі 1% від вартості нерухомості, без якого нотаріус не посвідчить договір.
До додаткових витрат також входять державне мито, адміністративні збори та послуги нотаріуса, які сторони часто ділять між собою. У підсумку покупець зазвичай витрачає ще приблизно 1 – 2% від ціни житла, а разом з іншими супутніми витратами сума може зрости до 5 – 8% від вартості об'єкта.