Що буде зі спадком, якщо немає спадкоємців?

Процедура спадкування в Україні врегульована цивільним законодавством і передбачає визначені підстави, строки та наслідки прийняття або неприйняття спадщини, повідомляє Міністерство юстиції України. У випадках, коли немає заповіту, спадкоємців за законом або всі вони відмовилися від спадщини чи не прийняли її в установлений строк, майно може бути визнане відумерлим.

Спадкування означає перехід прав і обов'язків від померлого до спадкоємців і здійснюється за заповітом або за законом. Якщо заповіт відсутній або не охоплює все майно, право на спадкування отримують спадкоємці за законом у порядку черговості. Кожна наступна черга закликається до спадкування лише за відсутності попередньої.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день оголошення її померлою. Для прийняття спадщини встановлюється шестимісячний строк. Якщо право на спадкування виникає через відмову або неприйняття спадщини іншими спадкоємцями, строк скорочується до трьох місяців. Особа, яка не подала заяву у встановлений термін, вважається такою, що не прийняла спадщину, але за певних умов може поновити строк за згодою інших спадкоємців або за рішенням суду.

Зверніть увагу! Якщо спадкоємців немає або спадщина не прийнята, орган місцевого самоврядування зобов'язаний звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою. Таке право мають також кредитори спадкодавця, а щодо земель сільськогосподарського призначення – власники чи користувачі суміжних ділянок. Заява подається після спливу одного року з дня відкриття спадщини.

Майно, визнане судом відумерлим, переходить у власність територіальної громади за місцем його знаходження. При цьому громада зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця у межах вартості отриманого майна.

Важливо! Водночас закон передбачає захист прав спадкоємців, які пропустили строк з поважних причин. Якщо майно збереглося, вони можуть вимагати його повернення в натурі, а у разі продажу – отримати грошову компенсацію.

