Які види недійсних заповітів бувають?

Заповіт – це особисте волевиявлення особи щодо розпорядження своїм майном після смерті та важливий механізм реалізації права власності, гарантованого Конституцією України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції. Водночас, як і будь-який правочин, він може бути визнаний недійсним.

Читайте також Конфіскація майна під час військового стану: що передбачає закон

Цивільний кодекс України передбачає два види недійсних заповітів: нікчемні та оспорювані.

Нікчемним є заповіт, складений особою без належних повноважень або оформлений із порушенням вимог щодо форми чи посвідчення. У таких випадках звернення до суду не є обов'язковим – нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину. Якщо заінтересована особа не погоджується з діями нотаріуса, вона може оскаржити їх у судовому порядку.

До нікчемних, зокрема, належать заповіти:

без обов'язкових реквізитів (підпису, дати, печатки тощо);

складені особою без повної цивільної дієздатності;

оформлені через представника;

посвідчені особами без відповідних повноважень;

посвідчені без обов'язкової участі свідків;

секретні заповіти з порушенням установлених вимог;

щодо майна, яке є предметом чинного спадкового договору;

посвідчені на тимчасово окупованих територіях України, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження.

Оспорюваним є заповіт, який може бути визнаний недійсним виключно за рішенням суду. Підставою для цього є доведення того, що волевиявлення заповідача не було вільним або не відповідало його справжній волі.

Про невільне волевиявлення можуть свідчити обставини, коли заповідач не усвідомлював значення своїх дій, не міг ними керувати або складав заповіт під впливом обману, погроз, насильства чи внаслідок тяжких життєвих обставин. У таких випадках суд може визнати заповіт недійсним повністю або частково.

Обов'язкова частка у спадщині

Цивільне законодавство визначає коло осіб, яких неможливо позбавити спадщини навіть за наявності заповіту. Якщо їхні права не враховані, суд може визнати заповіт недійсним у відповідній частині.

Право на обов'язкову частку мають малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні вдова або вдівець, а також непрацездатні батьки. Вони успадковують половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом, незалежно від змісту заповіту.

Оскарження заповіту в суді

Звернутися до суду з позовом про визнання заповіту недійсним можуть особи, чиї права або інтереси порушено. Це можуть бути спадкоємці за законом або за іншим заповітом, особи з правом на обов'язкову частку, а також ті, на чию користь зроблено заповідальне розпорядження.

Позов подається лише після смерті заповідача та розглядається судом за місцем відкриття спадщини.

Як отримати безоплатну правничу допомогу?

Отримати правову допомогу в системі БПД можна дистанційно або очно.

Дистанційно у будні з 8:00 до 18:00:

телефоном: 0 800 213 103 (безкоштовно в межах України) або +38 044 363 10 41 (для дзвінків з-за кордону);

письмово через Telegram-бот LegalAidUkraineBot, сторінки у Facebook – Ukraine.Legal.Aid та Instagram – ualegalaid.

Також правничу допомогу можна отримати очно у відповідних установах системи БПД.

Помилки у документах: як внести зміни до актових записів цивільного стану?