Коли можуть конфіскувати майно?

Під час воєнного стану питання конфіскації майна стає надзвичайно актуальним. Закон дозволяє державі вилучати власність громадян чи організацій без їхньої згоди у певних випадках, пише 24 Канал з посиланням на "Юридичну газету".

Зокрема для забезпечення оборони, підтримки армії, постачання продовольства та медичних засобів, а також для охорони стратегічно важливих об’єктів.

Такий захід застосовується лише у межах встановленого законодавством порядку, що визначає, яке майно може бути вилучене, на яких умовах та якими органами.

Чи можуть конфіскувати майно родичів?

Особливості застосування конфіскації проявляються у кількох ключових випадках.

По-перше, у кримінальних справах майно може бути вилучене як частина покарання або для відшкодування шкоди державі.

По-друге, конфіскація може стосуватися майна родичів, зазначає Українська правда, якщо воно пов’язане з правопорушенням, несплатою податків або боргами перед державою.

У таких випадках закон передбачає право на захист, можливість оскарження рішень та участь у судовому або адміністративному процесі для доведення своєї правоти. Професійна юридична підтримка дозволяє мінімізувати ризики та захистити права родичів.

Чи конфісковують майно під час воєнного стану?

Під час воєнного стану конфіскація набуває особливої ваги. Влада може вилучати майно для забезпечення оборони країни, підтримки армії, постачання продовольства та медичної допомоги, а також для охорони стратегічно важливих об’єктів.

Уникнути конфіскації можна, дотримуючись закону, своєчасно погашаючи борги, ведучи законне життя, співпрацюючи з органами влади та при необхідності звертаючись до юристів

Чи можуть накласти арешт на рахунок?