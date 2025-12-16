Відповідний документ підписали у понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Який закон підписав Путін?

Російський президент підписав закон, який дозволяє окупаційним адміністраціям у захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до 2030 року нахабно вилучати житло українців.

Так, помешкання з "ознаками безгосподарного майна" визнаватимуть власністю окупаційної адміністрації. Надалі їх можуть передати у федеральну власність і Фонду розвитку територій, для оренди або продажу.

Цікаво, що вищезгадані критерії "безгосподарності" визначатимуть самі окупаційні адміністрації. Згідно з документом, вилучене житло зможуть передавати громадянам Росії, які проживають на цих територіях.

Також передбачена видача відповідних помешкань як службове житло держслужбовцям, військовим, лікарям, чиновникам тощо. За даними видання, пізніше Росія може приватизувати такі помешкання.

Це робили й до закону