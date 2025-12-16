Соответствующий документ подписали в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Какой закон подписал Путин?

Российский президент подписал закон, который позволяет оккупационным администрациям в захваченных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей до 2030 года нагло изымать жилье украинцев.

Так, помещения с "признаками бесхозяйственного имущества" будут признавать собственностью оккупационной администрации. В дальнейшем их могут передать в федеральную собственность и Фонда развития территорий, для аренды или продажи.

Интересно, что вышеупомянутые критерии "бесхозяйственности" будут определять сами оккупационные администрации. Согласно документу, изъятое жилье смогут передавать гражданам России, проживающим на этих территориях.

Также предусмотрена выдача соответствующих помещений как служебное жилье госслужащим, военным, врачам, чиновникам и тому подобное. По данным издания, позже Россия может приватизировать такие помещения.

Это делали и до закона