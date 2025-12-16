Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что не так с гарантиями для Украины со стороны США?
Америка называет свои гарантии безопасности, которые предлагает Украине, платиновыми. Так обычно говорят о страховке или сервисе, который покрывает как можно больше моментов. Но такая "платина" имеет соответственно высокую цену. В случае Украины – целый Донбасс.
Несмотря на положительное отношение к гарантиям безопасности, европейские источники сообщили, что команда США отказалась забрать требование к Украине вывести свои войска из восточных регионов Донбасса как цену за мир,
– говорится в статье.
The Telegraph также перечислил, что уже было известно из других источников или официальных заявлений о переговорах:
- США убеждены, что Украина и Россия согласны на 90 процентов с соглашением, мир очень близок;
- в Вашингтоне говорят, что это стало самой большой победой пока для Украины и для Европы;
- Трамп не против того, чтобы Конгресс одобрил гарантии безопасности для Украины;
- в то же время источники говорят, что предложение не будут рассматривать вечно, то есть или соглашайтесь, или теряйте;
- Европа в целом довольна, Мерц говорит, что предложения США впечатляют;
- но ЕС, по словам американцев, удивлен их уверенностью в том, что удастся убедить Россию согласиться.
До сих пор нет соглашения по территориальным уступкам или, как добавляют источники, относительно предложенного разделения Запорожской атомной электростанции "50 на 50", в котором энергия будет производиться поровну для двух воюющих стран. Отказ Украины от территории – это неотъемлемое требование Владимира Путина,
– отметили журналисты.
Отдельно медиа обратило внимание на первое публичное заявление руководительницы MI6 Блейз Метревели. Та сказала, что Путин затягивает войну.
"Давайте поверим им на слово, доверимся, что они принесут мир, и посмотрим, что произойдет, когда Путин скажет нет", – говорят в Европе о последних предложениях США.
Зеленский готов отказаться от НАТО, но не от Донбасса
Президент в ночных заявлениях 16 декабря подтвердил: ни фактически, ни юридически не признает оккупированный Донбасс российским.
И хотя ранее он намекал, что по этой теме могут провести референдум, теперь Зеленский заявил – это сложный вопрос, который не хотят выносить на обсуждение.