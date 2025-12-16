Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Общества, изменены войной: кто формирует новые правила и ценности на фронте и в тылу

Что не так с гарантиями для Украины со стороны США?

Америка называет свои гарантии безопасности, которые предлагает Украине, платиновыми. Так обычно говорят о страховке или сервисе, который покрывает как можно больше моментов. Но такая "платина" имеет соответственно высокую цену. В случае Украины – целый Донбасс.

Несмотря на положительное отношение к гарантиям безопасности, европейские источники сообщили, что команда США отказалась забрать требование к Украине вывести свои войска из восточных регионов Донбасса как цену за мир,

– говорится в статье.

The Telegraph также перечислил, что уже было известно из других источников или официальных заявлений о переговорах:

США убеждены, что Украина и Россия согласны на 90 процентов с соглашением, мир очень близок;

в Вашингтоне говорят, что это стало самой большой победой пока для Украины и для Европы;

Трамп не против того, чтобы Конгресс одобрил гарантии безопасности для Украины;

в то же время источники говорят, что предложение не будут рассматривать вечно, то есть или соглашайтесь, или теряйте;

Европа в целом довольна, Мерц говорит, что предложения США впечатляют;

но ЕС, по словам американцев, удивлен их уверенностью в том, что удастся убедить Россию согласиться.

До сих пор нет соглашения по территориальным уступкам или, как добавляют источники, относительно предложенного разделения Запорожской атомной электростанции "50 на 50", в котором энергия будет производиться поровну для двух воюющих стран. Отказ Украины от территории – это неотъемлемое требование Владимира Путина,

– отметили журналисты.

Отдельно медиа обратило внимание на первое публичное заявление руководительницы MI6 Блейз Метревели. Та сказала, что Путин затягивает войну.

"Давайте поверим им на слово, доверимся, что они принесут мир, и посмотрим, что произойдет, когда Путин скажет нет", – говорят в Европе о последних предложениях США.

Смотрите также Зеленский честно сказал, что будет, если Путин отвергнет мирный план

Зеленский готов отказаться от НАТО, но не от Донбасса

Президент в ночных заявлениях 16 декабря подтвердил: ни фактически, ни юридически не признает оккупированный Донбасс российским.

И хотя ранее он намекал, что по этой теме могут провести референдум, теперь Зеленский заявил – это сложный вопрос, который не хотят выносить на обсуждение.