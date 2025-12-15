В своей первой речи Метревели заявила о непоколебимой поддержке Киева, поскольку США настаивают на территориальных уступках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph и The Times.

Как Метревели обратилась к Путину?

Глава британской секретной разведки MI6 заявила, что Путин не должен сомневаться в неизменности поддержки Украины и давление на Россию будет продолжаться.

Экспорт хаоса – это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовыми к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты,

– добавила она.

Блейз Метревели отметила, что правила войны теперь переписываются Россией и другими враждебными игроками, и что мир сталкивается с новой "эпохой неопределенности". В связи с этим издание напомнило, что ранее Москву уличили в ведении гибридной войны против Европы, использовании кибератак и беспилотников в попытке посеять панику.

По словам чиновницы, это так называемая "гибридная война", когда Россия не пытается прямо уничтожить НАТО, а постепенно ослабляет его – сначала создавая кризисы, например через фейковые новости, а затем пользуясь ими.

Британская военная разведка также предупредила, что Путин модернизирует военно-морской флот для поражения критически важных подводных кабелей и трубопроводов.

The Times отмечает, что это не первое подобное предупреждение о России от британских сил безопасности – то же самое говорит и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На прошлой неделе он заявил, что в течение пяти лет страна-агрессор может напасть на одну из стран Альянса.

Министр вооруженных сил Великобритании Алистер Карнс говорит, что вся страна должна готовиться к возможному началу войны. Для старшего поколения это напоминает советы времен холодной войны вроде "Защитись и выживи".

Такая психологическая настройка общества продолжается уже давно: еще в июле прошлого года новый командующий британской армии Роланд Уокер заявил, что войско должно быть готово к полномасштабной войне через три года.

Однако времени осталось уже значительно меньше, а армия, по-прежнему, выглядит слабо оснащенной – в частности из-за проблем с новой бронемашиной Ajax, которую могут вообще списать. Предупреждение – это хорошо, и нет сомнений, что кибератаки, осуществляемые хакерами или государственными структурами, являются реальной угрозой.

В газете считают, что не понятно, чего именно стремятся достичь эти пессимистические прогнозы. Если Великобритания и ее европейские союзники действительно готовятся к прямому столкновению с Россией, которое может произойти уже во времена нынешнего правительства, то реальной срочности в увеличении оборонных расходов не видно.

Военный бюджет должны довести до 2,5% ВВП только в 2027 году, и после этого власть не дает никаких четких обещаний тратить больше в пределах своего срока. Редакционная коллегия утверждает, что политики могут гарантировать только то, что способны сделать сами, поэтому заявление лейбористов о 3,5% ВВП на оборону до 2035 года не имеет большой ценности, ведь к тому времени их, вероятно, уже не будет у власти.

Да и вообще, если угроза со стороны Путина настолько серьезная, то ждать до 2035 года – это все равно что отложить проблему на далекое будущее. Или руководители армии и разведки специально преувеличивают угрозу со стороны России, чтобы выбить больше денег для своих ведомств, или же правительство сознательно пугает население, не собираясь реально решать проблему.

Если средства сейчас идут на так называемую "серую зону" – кибервойну и подобные вещи, то в случае настоящего вооруженного конфликта с Москвой денег понадобится значительно больше.

Отмечается, что министр Карнс говорит об угрозе для Британских островов, но в действующих оборонных планах вообще нет идеи создать противоракетный щит, подобный израильскому, даже в ближайшие десять лет.

The Times считает, что министры и военное руководство не могут без конца говорить о российской опасности и одновременно не объяснять, за какие средства страна собирается ей противостоять.

