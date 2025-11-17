Однако теперь военные эксперты считают, что Россия может раньше восстановиться. Об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает 24 Канал.

Когда Россия сможет напасть на Альянс?

Писториус отметил, что потенциальная угроза нападения на страны Альянса появится уже в 2028 году.

В то же время он подчеркнул, что НАТО имеет мощную систему сдерживания – как обычную, так и ядерную – и способно обороняться. Однако, по мнению политика, Германия и союзники должны действовать быстрее, чтобы усилить свои войска.

К слову, ранее Писториус заявлял, что Германия должна быть готова к войне и указывал на необходимость укрепления обороны на фоне агрессии России и требований США, чтобы Европа больше вкладывалась в собственную безопасность.

Между тем в Бундесвере предупреждают, что страна пока к войне не готова. Там говорят, что в случае конфликта приблизительное количество жертв среди военных составит около тысячи человек ежедневно.

Также эксперты прогнозируют, что в случае масштабного вооруженного конфликта ситуация в медицинской сфере значительно ухудшится. Кроме прямых атак на больницы, может появиться нехватка лекарств, продуктов, крови и перевязочных материалов. Специалисты советуют защищать медучреждения, восстанавливать производство критических лекарств в ЕС и чаще проводить обучение для военных и гражданских.

Что известно о вероятности нападения России на НАТО?