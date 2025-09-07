Глава ГУР оценил угрозу странам Европы со стороны России в интервью Дмитрию Тузову, передает 24 Канал.

Когда Россия может напасть на Европу?

Руководитель украинской разведки отметил, что сейчас Россия не угрожает нашим европейским партнерам. Но ближе к 2030 году опасность будет расти. В Кремле мечтают о нападении на Европу и будут к нему готовиться.

Кирилл Буданов подчеркнул, что европейцы знают об угрозе. Как они будут на это реагировать – это будет видно со временем.

Генерал отметил, что в России сейчас готовится масштабная программа перевооружения страны в период до 2037 года. "Ударный темп там до 2030 года. Это самая масштабная программа со времен 1980-х годов, даже не последних лет существования Советского Союза", – объяснил разведчик.

Сейчас эта программа просчитана на сумму около 1,2 триллиона долларов. Буданов уточнил, что это не бюджет минобороны России. Это чисто деньги, которые пойдут на программы модернизации перевооружения. "Это серьезная программа и серьезные средства", – подчеркнул руководитель ГУР.

Отдельно генерал добавил, что вероятная смерть Путина не способна остановить эту программу.

Что известно о возможности нападения России на страны Европы?