Это зоны высокого напряжения, где военное вторжение, подобное российскому в Украине 2021 года, лавинообразная эскалация или даже только неудачный 24-часовой период недоразумений, ошибок, военных инцидентов или просчетов может привести к большому противостоянию, жертв и глобальных потрясений, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также "Конфликт личностей": Трамп выдал новое заявление о войне в Украине

Где война может начаться в течение следующих 5 лет?

Индия – Пакистан

Территориальные споры между странами тянутся еще с 1947 года, когда после раздела британской колонии образовались Индия и Пакистан. Они уже воевали в 1965 и 1971 годах, а также имели меньший конфликт в 1999-м. С 2003-го более-менее держится мир, хотя перестрелки на границе все равно уносят жизни.

Обе страны имеют примерно по 170 – 180 ядерных боезарядов. Любой ядерный удар приведет не только к огромным жертвам и разрушениям в регионе, но и к глобальным последствиям.

Эксперты предупреждают: если война между Индией и Пакистаном начнется, времени на осторожные шаги не будет – эскалация может пойти очень быстро. Пакистан, по слухам, готов использовать ядерное оружие гораздо быстрее, чем мир думает. Это создает риск массовых ядерных ударов уже в первые дни войны.

Впрочем, большая война между Индией и Пакистаном маловероятна. Причина проста: она слишком разрушительна для обоих. Индия сосредоточена на конкуренции с Китаем и собственном экономическом развитии. Пакистан борется с внутренними восстаниями и нестабильностью. Поэтому обеим странам есть чем заниматься, кроме войны друг с другом.

Китай – Тайвань

Китайский лидер Си Цзиньпин открыто заявляет, что хочет присоединить Тайвань. Но Тайвань никогда не подчинялся современному китайскому правительству, и все больше его населения не хочет объединения с Китаем. Это создает сильное напряжение.

США официально не обязаны защищать Тайвань. Однако не все верят, что они действительно вмешаются, особенно учитывая позицию Дональда Трампа.

Если Китай захватит Тайвань, страны Азии могут перестать доверять США и ориентироваться на Пекин. Это даже может подтолкнуть Японию или Южную Корею создавать собственное ядерное оружие.

Почему война возможна: Си дал приказ готовить армию к возможному вторжению до 2027 года. Китай быстро наращивает военную мощь и проводит учения вокруг острова. Для Си это еще и вопрос "исторической миссии" – он уже показал свою силу в Тибете и Гонконге, и Тайвань для него – последний большой вызов.

Почему война маловероятна: Несмотря на большие расходы на армию, Китай имеет проблемы: коррупция, отсутствие боевого опыта, нестабильность в руководстве. Захватить Тайвань было бы чрезвычайно сложно – Китай последний раз воевал в 1979 году и проиграл Вьетнаму. К тому же Си видит, как трудно России в Украине.

Китай может выбрать другой путь – экономическое и военное давление без прямого вторжения. Например, блокаду или ограничение торговли. Это дешевле и безопаснее, а США будет сложнее оправдать военную помощь Тайваню.

Смотрите также Эстония укрепляет границу с Россией: на мосту в Нарве устанавливают ворота и баррикады

Россия – страны Балтии

Литва, Латвия и Эстония – маленькие страны, которые являются членами НАТО. Для Путина они – соблазн: с одной стороны, он считает их "исторически русскими", а с другой – хочет проверить, действительно ли НАТО готовы защищать даже самых маленьких своих союзников. Россия может действовать не прямым вторжением, а "гибридно" – поджоги, диверсии, провокации.

Российское нападение на Балтию автоматически проверит статью 5 НАТО. Но возникает вопрос: рискнут ли США большой войной за Ригу или Вильнюс, если на кону может быть Чикаго или Сиэтл? Если НАТО даст слабину, это может разрушить всю систему безопасности Запада.

Почему возможна война: Путин годами говорит, что хочет восстановить СССР и подорвать Запад. Балтия – идеальная мишень, чтобы показать, что НАТО не работает.

Почему маловероятна: Россия истощена войной в Украине: сотни тысяч потерь, тысячи уничтоженной техники. Ей может просто не хватить сил для нового фронта.

Индия – Китай

Граница между Индией и Китаем проходит в Гималаях. Это труднодоступные горы, где почти никто не живет. Но еще со времен колониальной Британии обе страны не согласились, где проходит граница. В 1962 году уже была война. Последний раз серьезные столкновения произошли в 2020-м: солдаты сражались камнями и палками с колючей проволокой, тогда погибли десятки.

Для Китая война с Индией – возможность показать силу и давить на соседей, для Индии – не потерять союз с США и позиции в Азии. Индия имеет больше городов в зоне досягаемости китайских ракет, поэтому риски для нее выше.

Почему возможна война: Граница между странами длинная и плохо определена. Также нет "горячей линии" или договоров, которые помогли бы быстро тушить кризисы. Любая ошибка может привести к эскалации.

Почему маловероятна: Обеим странам важна экономика. Индия хочет расти, Китай имеет проблемы со спадом рабочей силы. Большая война ударила бы по ним обоим. К тому же международное сообщество быстро вмешалось бы, чтобы остановить конфликт.

Южная Корея – КНДР

Корейская война 1950 – 53 годов так и не закончилась миром. Между Северной Кореей и Южной Кореей – демилитаризованная зона, один из самых укрепленных участков мира. Удар артиллерии с Севера может за считанные минуты достичь Сеула. США до сих пор держат там 30 тысяч военных.

Северная Корея – самая закрытая страна мира. Ее режим держится на ядерном оружии. Для Запада – это большая загадка и постоянный риск.

Почему возможна война: КНДР постепенно приходит в упадок, экономика разрушена, голод. Единственная "страховка" Ким Чен Ына – ядерное оружие. Если он почувствует угрозу, может использовать его. Если США покажут слабость в других регионах (Балтия, Тайвань), Ким может решить, что ему можно больше.

Почему маловероятна: У КНДР нет уверенности, что их ядерные ракеты действительно работают как надо. Ким сейчас чувствует себя более защищенным – даже встречался с Трампом. Война может уничтожить его режим, а это главное, чего он боится.