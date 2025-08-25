Так, во время брифинга в Белом доме 25 августа президент США дал новое объяснение войны в Украине. Оно показало, что Дональд Трамп до сих пор не понимает экзистенциальность конфликта между Украиной и Россией, передает 24 Канал.
Смотрите также Европа продает свою душу Трампу, – FT
Что сказал Трамп о войне России и Украины?
Трамп заявил, что война между Украиной и Россией "оказалась большим конфликтом личностей". "Мы собираемся остановить и это", – добавил он. Этим самым американский лидер указал на свое непонимание того, что война – это не "какой-то" частный поединок разных характеров, например Зеленского и Путина. Это принципиальный конфликт, который длится веками. Он возник из имперских амбиций российского народа и нежелания украинцев в угоду им отказываться от своей сущности, права на свободу и на то, чтобы просто "быть".
Также во время своего выступления Дональд Трамп отверг обвинения в том, что он якобы симпатизирует диктаторам. "Я не люблю диктаторов. Я не являюсь диктатором", – сказал он.
К слову, президент США неоднократно выражал свое восхищение Владимиром Путиным, называя его "крепким орешком". Ранее он также рассказывал о хороших отношениях с главой Кремля. Дружелюбное отношение Трампа к Путину можно было заметить во время их встречи на Аляске.
Что известно о последних заявлениях Трампа о войне в Украине?
- Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана подтолкнул Владимира Путина к вторжению в Украину.
- После саммита с Путиным 15 августа и встречи с Зеленским 18 августа США начали готовить встречу российского и украинского лидеров. Дональд Трамп сказал, что не хотел бы присутствовать на ней. Он охарактеризовал Зеленского и Путина как "лед и пламя".
- Трамп обвинил Барака Обаму в том, что Крым был отдан России без единого выстрела, сравнивая это с тем, как у ребенка отбирают конфету. Президент США считает, что вступление Украины в НАТО является невозможным. Он также отметил, что Россия не отдаст Крым из-за вложенных в него ресурсов и стратегической важности.