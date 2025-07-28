Об этом он заявил в понедельник, 28 июля, во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Какие взаимоотношения у Трампа и Путина?

По словам американского лидера, Владимир Путин тоже якобы прошел через "Россия прежде всего", президенты часто это обсуждали. Он говорит, что был жестоким с ним, потому что остановил "Северный поток".

Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили. И я никогда, знаете, никогда не думал, что это (полномасштабная война – 24 Канал) произойдет. Я думал, что мы сможем договориться, и это еще возможно, но процесс уже очень опоздал. Поэтому я разочарован,

– заявил он.

Трамп говорит, что ему казалось якобы Россия готова к достижению мира в Украине. Впрочем, потом Владимир Путин сказал ему забыть об этом. После этого президент США не хочет говорить с российским диктатором.

Как пояснил американский президент, Владимир Путин во время разговора всегда "приятный и относится с уважением", но после этого российские войска продолжают усиленные агрессивные действия против Украины.