Трамп сократит дедлайн для России, до которого она должна заключить соглашение с Украиной о перемирии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп сказал, что собирается уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину

Что Трамп заявил о потерях России на войне?

Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях для России, если та не заключит перемирие с Украиной в сроки, которые он объявит позже сегодня. Он сказал, что любит русский народ, но отметил колоссальные потери России в войне, которые хочет закончить.

Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией. Но из-за этого они теряют много русских. Они потеряли миллион россиян,

– заявил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что намерен сократить срок, который дал России на достижение перемирия с Украиной до 10-12 дней (от 28 августа). Детальное заявление по этому поводу он сделает позже.