Трамп скоротить дедлайн для Росії, до якого вона повинна укласти угоду з Україною про перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що Трамп заявив про втрати Росії на війні?

Президент США Дональд Трамп попередив про наслідки для Росії, якщо та не укладе перемир'я з Україною у терміни, які він оголосить пізніше сьогодні. Він сказав, що любить російський народ, але наголосив на колосальних втратах Росії у війні, які хоче скінчити.

Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу робити це з Росією. Але через це вони втрачають багато росіян. Вони втратили мільйон росіян,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що має намір скоротити термін, який дав Росії на досягнення перемир'я з Україною до 10-12 днів (від 28 серпня). Детальну заяву щодо цього він зробить пізніше.