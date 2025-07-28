Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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Что сказал Трамп о звонках Путину?
Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным много раз. И все время ему казалось, что после звонков будет путь к миру, но этого так и не произошло.
А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится,
– отметил президент США.