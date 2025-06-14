Детали передает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа.

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Трамп рассказал, зачем звонил Путин

Разговор Трампа с Путиным длился около часа.

Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень красиво поздравить меня с днем рождения, но, что еще важнее, чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени было посвящено разговорам о России/Украине, но это будет на следующей неделе. Он проводит запланированный обмен пленными – большое количество пленных обменивается немедленно с обеих сторон. Разговор длился примерно час. Он считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я объяснил, что его война также должна закончиться,

– написал президент США.