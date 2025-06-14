Обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в субботу, 14 июня.
Обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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