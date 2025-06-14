В свою очередь Трамп предупредил, что любые протесты во время парада встретят с "очень большой силой". О том, как проходят демонстрации, реакцию власти и настроения на улицах американских городов – читайте в материале 24 Канала.

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18:59, 14 июня Фестиваль ко Дню рождения армии начался в душную погоду. Тысячи людей собрались на Национальной аллее, чтобы отметить 250-летие основания сухопутных войск США. Это мероприятие стало прологом к военному параду, запланированному на вторую половину дня. Пройдя мимо вертолета UH-1H Huey и под большой гаубицей, установленной у одного из входов на фестиваль, гражданские посетители получили возможность подержать в руках различные образцы разряженного военного оружия - включая снайперские винтовки, легкие пулеметы, карабины, гранатометы и реактивные установки. На месте присутствуют солдаты, которые объясняют технические характеристики каждого вида оружия и демонстрируют, как правильно с ним обращаться.

18:03, 14 июня Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов на акцию "No Kings Day".

18:01, 14 июня Протестующие собрались возле Капитолия штата Джорджия против военного парада Трампа В субботу большая группа демонстрантов собралась на площади Свободы перед Капитолием штата Джорджия в Атланте, открывая акцию протеста, в рамках которой запланировано выступление 13 спикеров – общественных активистов и политических лидеров. "Королей в Америке нет!" – скандировала толпа в унисон, размахивая американскими флагами и держа плакаты, в частности один с надписью: "Наши ветераны не воевали за фашизм". Протестующие резко осудили военный парад президента Дональда Трампа в Вашингтоне, назвав его расточительством государственных средств. Я абсолютно с этим не согласна. Люди голодают. Люди страдают. Нам нужны эти деньги в других сферах,

- сказала CNN Рене Холл-Джордж, социальная работница.

Трамп заявил, что парад состоится "при любой погоде" Президент Дональд Трамп в собственной соцсети заявил, что военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится независимо от погодных условий. Известно, что парад начнется в 11:00 (18:00 по киевскому времени) на Национальной аллее. На событии будут присутствовать солдаты, армейские астронавты, представители НФЛ и кавалеры Медали Почета. Посетители смогут увидеть военные демонстрации и другие активности. Парад будет включать демонстрацию техники, пролеты авиации и участие 6 700 военнослужащих в форме различных исторических периодов.

Где пройдут протесты Миллионы американцев, как ожидается, 14 июня примут участие в протестах, которые организаторы называют самым мощным проявлением оппозиции к администрации президента Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе. Более 2000 демонстраций во всех 50 штатах запланированы в рамках движения "Без королей", который, по словам организаторов, имеет целью отвергнуть "авторитаризм, политику, ориентированную на пользу миллиардеров и милитаризацию демократии". Где пройдут протесты / Фото Matt Stiles and Renée Rigdon, CNN