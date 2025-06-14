Своєю чергою Трамп попередив, що будь-які протести під час параду зустрінуть з "дуже великою силою". Про те, як проходять демонстрації, реакцію влади та настрої на вулицях американських міст – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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18:59, 14 червня Фестиваль до Дня народження армії розпочався в задушливу погоду. Тисячі людей зібралися на Національній алеї, щоб відзначити 250-річчя заснування сухопутних військ США. Цей захід став прологом до військового параду, запланованого на другу половину дня. Пройшовши повз вертоліт UH-1H Huey і під великою гаубицею, встановленою біля одного з входів на фестиваль, цивільні відвідувачі отримали можливість потримати в руках різні зразки розрядженої військової зброї — включно зі снайперськими гвинтівками, легкими кулеметами, карабінами, гранатометами й реактивними установками. На місці присутні солдати, які пояснюють технічні характеристики кожного виду зброї та демонструють, як правильно з нею поводитися.

18:03, 14 червня Тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланти та інших міст на акцію "No Kings Day".

18:01, 14 червня Протестувальники зібралися біля Капітолію штату Джорджія проти військового параду Трампа У суботу велика група демонстрантів зібралася на площі Свободи перед Капітолієм штату Джорджія в Атланті, відкриваючи акцію протесту, в рамках якої заплановано виступ 13 спікерів – громадських активістів та політичних лідерів. "Королів у Америці немає!" – скандував натовп в унісон, розмахуючи американськими прапорами та тримаючи плакати, зокрема один із написом: "Наші ветерани не воювали за фашизм". Протестувальники різко засудили військовий парад президента Дональда Трампа у Вашингтоні, назвавши його марнотратством державних коштів. Я абсолютно з цим не згодна. Люди голодують. Люди страждають. Нам потрібні ці гроші в інших сферах,

— сказала CNN Рене Голл-Джордж, соціальна працівниця.

Трамп заявив, що парад відбудеться "за будь-якої погоди" Президент Дональд Трамп у власній соцмережі заявив, що військовий парад у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться незалежно від погодних умов. Відомо, що парад розпочнеться о 11:00 ( 18:00 за київським часом) на Національній алеї. На події будуть присутні солдати, армійські астронавти, представники НФЛ та кавалери Медалі Пошани. Відвідувачі зможуть побачити військові демонстрації та інші активності. Парад включатиме демонстрацію техніки, прольоти авіації та участь 6 700 військовослужбовців у формі різних історичних періодів.

Де пройдуть протести Мільйони американців, як очікується, 14 червня візьмуть участь у протестах, які організатори називають найпотужнішим проявом опозиції до адміністрації президента Дональда Трампа з моменту його вступу на посаду в січні. Понад 2000 демонстрацій у всіх 50 штатах заплановані в рамках руху "Без королів", який, за словами організаторів, має на меті відкинути "авторитаризм, політику, орієнтовану на користь мільярдерів та мілітаризацію демократії". Де пройдуть протести / Фото Matt Stiles and Renée Rigdon, CNN